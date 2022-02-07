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20 минут назад

В Турции заявили о необходимости признать Крым российским

Турции необходимо принять воссоединение Крыма с Россией, заявил генсек турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек. Он также считает большой ошибкой поставки беспилотников Bayraktar Украине.

В Турции заявили о необходимости признать Крым российским
Фото: ReutersReuters

«Есть стойкий фундамент для сотрудничества России и Турции на Черном море и Средиземноморье. Необходимо признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра, а Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России», – передает РИА «Новости» слова Перинчека.

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Он заявил:

«Поставка Турцией беспилотников Bayraktar Украине является большой ошибкой, наша партия неоднократно об этом заявляла. Это вооружение в конечном счете будет использовано не только против России, но и самой Турции».

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Перинчек отметил, что расширение НАТО на восток приведет к «смерти» Североатлантического альянса.

«На самом деле расширение альянса является угрозой для самого НАТО, приведет к его «смерти». Там яма, пропасть для НАТО. Визиты (президента России Владимира) Путина в Китай и Турцию – это своего рода «могила» для НАТО, поэтому он исторически важен», – считает политик.

«Визит президента России Владимира Путина в Китай, а потом в Анкару символизирует дорожную карту не только региона, но и мира, направленную на мир и взаимопонимание. Визит своего рода обретает черту против угрозы войны со стороны США на Черном море, Cредиземноморье, Аравийском море, Ормузском проливе. Это некий месседж того, что Россия, Турция, Китай и Иран действуют вместе. Только эти четыре страны способны предотвратить расширение НАТО на восток. Расширение НАТО на восток является угрозой России, Турции, Ирану и Китаю», – заявил Перинчек.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. СМИ сообщали, что он предложил главам России и Украины провести саммит Россия – Турция – Украина. Ряд греческих СМИ написал о том, что Россия и Турция якобы обсуждают сделку, по которой страны признают Крым и Турецкую республику Северного Кипра. В российском МИДе назвали фейком подобные заявления. МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает воссоединения полуострова с Россией.

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