Япония заявила протест России из-за стрельб у Курил

Правительство Японии выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курильских островов, сообщил генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
Он подчеркнул, что усиление военного присутствия России на Курилах «неприемлемо», передает РИА «Новости».
«Россия уведомила о предстоящих с 8 февраля стрельбах в районе к юго-востоку от острова Кунашир. В связи с этим по дипломатическим каналам нами был заявлен России протест», – сказал Мацуно.
Береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможной опасности морской навигации в обозначенном районе.
Ранее Япония получила уведомление от России о проведении c 7 февраля ракетных учений в районе южной части Курильских островов.
В четверг российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества». Он подчеркнул, что «передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника – милитаристской Японии».
Напомним, 25 января на Сахалине и Курилах началась проверка готовности войск.