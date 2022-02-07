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35 минут назад

Япония заявила протест России из-за предстоящих стрельб у Курильских островов

Правительство Японии выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курильских островов, сообщил генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Япония заявила протест России из-за стрельб у Курил
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что усиление военного присутствия России на Курилах «неприемлемо», передает РИА «Новости».

«Россия уведомила о предстоящих с 8 февраля стрельбах в районе к юго-востоку от острова Кунашир. В связи с этим по дипломатическим каналам нами был заявлен России протест», – сказал Мацуно.

Береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможной опасности морской навигации в обозначенном районе.

Ранее Япония получила уведомление от России о проведении c 7 февраля ракетных учений в районе южной части Курильских островов.

В четверг российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества». Он подчеркнул, что «передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника – милитаристской Японии».

Напомним, 25 января на Сахалине и Курилах началась проверка готовности войск.

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