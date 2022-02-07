The Times назвала условие ухода Джонсона с поста

Британская газета The Times сообщила, что премьер-министр страны Борис Джонсон покинет свой пост, только если за ним на Даунинг-стрит отправят танковую дивизию. Издание ссылается на соратников политика, которые отмечают, что глава государства намерен сохранить власть, несмотря на критику со стороны общественности.

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Он ясно даёт понять, что им придётся отправить танковую дивизию, чтобы вывести его оттуда, — сообщил один из друзей Джонсона.

При этом его ближайшее окружение опасается, что недовольство может привести к голосованию в парламенте о недоверии правительству. Знакомые премьера также признались, что жена главы британского правительства «устала от давления, которое вся ситуация оказывает на премьера, её саму и детей».

Ранее сообщалось, что британцам стало стыдно за премьер-министра страны Бориса Джонсона и главу МИД Лиз Трасс, после того как британское издание Daily Mail написало, что их высмеяли в России. Пользователи Сети из Великобритании признались, что им было неловко из-за «глупостей» Джонсона и Трасс.