The Times назвала условие ухода Джонсона с поста

Британская газета The Times сообщила, что премьер-министр страны Борис Джонсон покинет свой пост, только если за ним на Даунинг-стрит отправят танковую дивизию. Издание ссылается на соратников политика, которые отмечают, что глава государства намерен сохранить власть, несмотря на критику со стороны общественности.
Он ясно даёт понять, что им придётся отправить танковую дивизию, чтобы вывести его оттуда, — сообщил один из друзей Джонсона.
При этом его ближайшее окружение опасается, что недовольство может привести к голосованию в парламенте о недоверии правительству. Знакомые премьера также признались, что жена главы британского правительства «устала от давления, которое вся ситуация оказывает на премьера, её саму и детей».
Ранее сообщалось, что британцам стало стыдно за премьер-министра страны Бориса Джонсона и главу МИД Лиз Трасс, после того как британское издание Daily Mail написало, что их высмеяли в России. Пользователи Сети из Великобритании признались, что им было неловко из-за «глупостей» Джонсона и Трасс.
Поводом стал тот факт, что разговор президента РФ Владимира Путина и премьера Британии Бориса Джонсона не состоялся с первого раза из-за его отмены с британской стороны. После этого в Кремле заявили, что Путин готов разъяснить ситуацию в Восточной Европе даже тем, кто абсолютно сбит с толку. Авторы Daily Mail разглядели в этих словах намёк на Джонсона. Однако их разговор всё же состоялся 2 февраля.