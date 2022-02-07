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17 минут назад

В визите Макрона в Россию усмотрели желание стать «спасшим» Украину героем

Издание Politiсo усмотрело в предстоящем визите в Москву президента Франции Эммануэля Макрона его желание стать героем, который «спас» Украину от «вторжения» России.

Макрона заподозрили в желании стать «спасшим» Украину героем
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что французский президент хочет заключить мирное соглашение со своим российским коллегой Владимиром Путиным, что было бы для него выгодно в преддверии президентских выборов, которые пройдут в апреле. Визит Макрона в Россию согласуется с его видением европейской «стратегической автономии» — то есть Европы, способной самостоятельно отстаивать свои собственные интересы безопасности, пока Вашингтон и Москва «сражаются друг с другом».

Эксперт по международным отношениям Сирил Брет указал, что успех Макрона на переговорах с Путиным позволит ему «выделиться среди других кандидатов еще до начала президентской кампании, чтобы показать, что он способен обеспечить существование Франции на международной арене».

С другой стороны, пишет издание, звучащие ранее из уст Макрона «примирительные слова» в отношении России заставляют многих «крайне нервничать», поскольку он уже намекает, что западным странам, возможно, придется пойти на компромисс с Россией, при том что страны НАТО уверены, что Путин отступит только лишь при демонстрации силы и увеличении поставок оружия на Украину.

Ранее стало известно, что главной темой встречи Макрона с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в понедельник, 7 февраля, в Москве, станет ситуация вокруг Украины. По мнению французского лидера, снизить напряженность в регионе помогут именно дипломатические меры.

Систематические обвинения в планах напасть на Украину предъявляются России последние несколько месяцев. Несмотря на то что Москва неоднократно опровергала эти сообщения, Запад продолжает поставлять оружие Киеву и наращивать военный контингент в странах НАТО.

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