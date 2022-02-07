Байден высказался об отношениях России и Китая

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«В этом нет ничего нового», — ответил глава государства на вопрос одного из журналистов о том, «обеспокоен ли он сближением» России и Китая.

Напомним, 4 февраля российский президент Владимир Путин посетил открытие зимней Олимпиады в Пекине. Также он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый визит президента России в Китай с начала эпидемии COVID-19.

В ходе переговоров лидеров двух стран было принято совместное заявление Москвы и Пекина о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Данный документ американские СМИ расценил как знак поддержки Китаем России в случае возможного обострения ситуации вокруг Украины.

Совместное заявление президента России и председателя КНР отражает «подход на сближение», которого придерживаются государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США.