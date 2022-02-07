Макрон назвал главную цель своего визита в Москву

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поиск взаимоприемлемых решений для безопасности Европы должен осуществляться с уважением и пониманием России. Об этом он сказал в беседе с изданием Le Journal du Dimanche.

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"Я всегда поддерживал глубокий диалог с президентом (РФ Владимиром - "Газета.Ru") Путиным и наша ответственность в том, чтобы выработать исторические решения", - сказал французский лидер, предположив, что российский лидер готов к этому.

Он указал, что именно с таким настроем отправляется в Москву.

"Геополитическая цель России сегодня явно не Украина, а прояснение правил сосуществования с НАТО или ЕС", - продолжил он.

Также Макрон отметил, что эффективный и устойчивый диалог Запада с Москвой "не может и не должен происходить через ослабление какого-либо европейского государства". Кроме того, он подчеркнул, что "обеспечение и гарантии безопасности стран Балтии, Польши или Румынии являются важными и первоочередными", а безопасность и суверенитет Украины или любой другой страны Европы не могут являться "предметом какого-либо компромисса", так же, как для РФ "правомерно ставить вопрос о своей собственной безопасности".

Ранее стало известно, что Макрон посетит Россию 7 февраля, а на следующий день отправится на Украину. Готовящуюся встречу в Москве подтвердили в Кремле, уточнив, что в первую очередь будут обсуждаться гарантии безопасности.

3 февраля Макрон провел телефонный разговор с Путиным. Главы государств обсудили вопросы, касающиеся переговоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, а также ситуации вокруг Украины. До этого президенты общались по телефону 28 и 31 января. В январе Макрон заявил о подготовке европейских предложений по безопасности и стабильности. По его словам, Париж поддерживает развитие диалога с Москвой, поскольку "необходимость этого диктует наша история и наша география".