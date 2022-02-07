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1 час назад

«Ничего нового»: Байден оценил отношения России и Китая

В отношениях между Россией и Китаем после встречи в Пекине лидеров двух стран не наблюдается ничего нового, заявил президент США Джо Байден. Его высказывание цитирует пул Белого дома.

Байден высказался об отношениях России и Китая
Фото: ReutersReuters

В этом нет ничего нового, — заявил Байден, отвечая на вопрос журналистов о российско-китайских отношениях.

Какой именно вопрос был задан президенту, в тексте пула не указывается.

4 февраля в Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Переговоры длились почти четыре часа.

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение на открытие Олимпийских игр. Российский лидер отметил, что отношения двух стран развиваются в духе стратегического партнёрства, и выразил уверенность, что Москва и Пекин достигнут уровня торгового оборота в $200 млрд.

Председатель КНР заявил, что двусторонние отношения Москвы и Пекина служат опорой для сплочения мира в преодолении кризисов.

По итогам встречи лидеры подписали совместное заявление о международных отношениях.
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