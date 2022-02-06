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22 минуты назад

США пригрозили лишить Россию доступа к ключевым технологиям

Если Россия «вторгнется» на Украину, то лишится доступа к ключевым технологиям из-за санкций, заявил замглавы минфина США Адевале Адейемо.

США пригрозили лишить Россию доступа к ключевым технологиям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Адейемо сообщил, что подготовлен «набор экономических санкций, которые нанесут удар по российской финансовой системе». По его словам, Россию отрежут от «ключевых технологий». Как заявили в Вашингтоне, «экономика России пострадает», если Россия «предпримет действия по вторжению на Украину», передает ТАСС со ссылкой на CBS.

Санкции, как заявил Адейемо, окажутся «гораздо более значительными», чем те, что ввели в 2014 году. США полагают, что Китай не сможет «дать России то, чего у них нет», поскольку «есть жизненно важные технологии, в плане которых Россия зависит от США и союзников» Вашингтона. К этим технологиям «у Китая нет доступа», заявил Адейемо.

Посол России рассказал о подготовке США к введению новых санкций

Он сказал, что «представители российских элит, которых отрежут от глобальной финансовой системы», вкладывают «свои деньги» не в Китай, а в «Европу и США». «Мы отрежем их и их семьи от глобальной финансовой системы, чтобы ограничить их возможности вести бизнес так, как они делали это в прошлом», – сказал он.

Вашингтон полагает, что «спектр мер окажет существенное влияние». Как заявил Адейемо, «США и Европа действуют вместе» и «окажут влияние не только на всю российскую экономику, но также окажут прямое влияние на президента Путина, который связан с российской экономикой».

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