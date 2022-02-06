В Белоруссии рассказали о подготовке к референдуму по Конституции

Глава Центризбиркома (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко рассказал, что подготовка к референдуму по внесению изменений в Конституцию страны идет без проблем. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Карпенко, «каких-то проблемных вопросов нет», над подготовкой к голосованию работает опытный аппарат ЦИК. «Государственные органы и структуры, которые в соответствии с избирательным кодексом принимают участие в организации этой электоральной кампании, тоже работают слаженно. Поэтому вопросов не возникало», — заявил он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

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Для участия в мониторинге за проведением референдума приглашены представители ЦИК стран СНГ, а также наблюдатели от СНГ и ШОС. Карпенко отметил, что другие органы Белоруссии, которые вправе приглашать международных и иностранных наблюдателей, будут формировать пул наблюдателей. В частности, МИД республики приглашает ряд иностранных политиков и специалистов в области избирательного права.

Кроме того, идет процесс аккредитации национальных наблюдателей: уже зарегистрировано 875 при территориальных комиссиях, четверо — при ЦИК, однако число внутренних наблюдателей прибавится после формирования участковых комиссий по проведению референдума. При этом, подчеркнул Карпенко, в условиях пандемии коронавируса ЦИК решил ограничить одновременное нахождение наблюдателей при комиссиях. «Мы рекомендуем комиссиям применять метод сменяемости и ненахождения большого количества наблюдателей одномоментно на участках для голосования», — сказал он.

Ранее ЦИК Белоруссии отказал гражданам страны проголосовать на референдуме по изменению Конституции за рубежом. При этом у белорусов остается право голосовать на участках на территории республики. Всего в Белоруссии образовано 5510 избирательных участков. По сравнению с президентскими выборами в 2020 году их число сократилось на 213 единиц. ЦИК объяснил эти изменения уменьшением сельского населения и оптимизацией.

Референдум по изменению в Конституцию Белоруссии пройдет 27 февраля 2022 года. Белорусам предлагают обширные политические преобразования, в том числе создание нового постоянно действующего органа власти — Всебелорусского народного собрания. В случае если поправки в Конституцию примут на референдуме, его сможет возглавить президент республики Александр Лукашенко.