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24 минуты назад

Американский политолог заявил о проигрыше США в третьей мировой войне

Американский политолог Майкл Рейган заявил, что США проигрывают Китаю в «третьей мировой войне». Об этом он сообщил изданию Daily Freeman.

Названа страна, которой уступают США в «давно идущей третьей мировой войне»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, США не нужно было отправлять военных в Европу, чтобы защитить Украину от вторжения России. Вместо этого нужно было перекрыть «Северный поток» и открыть трубопровод Keystone, а также обратить внимание на угрозу Китая.

Рейган отметил, что у КНР большой военный и экономический потенциал.

«Третья мировая война началась несколько десятков лет назад. Это мы против Китая, а не России — и мы проигрываем», — заключил он.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал все стороны, имеющие отношение к ситуации на Украине, к переговорам и попросил соблюдать перемирие в связи с проведением зимней Олимпиады в Пекине.

Описан возможный сценарий Третьей мировой войны

До этого агентство Bloomberg сообщило, что китайский лидер Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина «не нападать» на Украину во время Олимпиады, которая пройдет в феврале.

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