В США раскрыли планы использовать «Северный поток — 2» против России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил в эфире телеканала Fox News, что у американские власти намереваются использовать трубопровод «Северный поток-2» в качестве рычага влияния на РФ. Об этом сообщают РИА «Новости».

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Салливан заявил, что американским дипломатам уже удалось добиться того, чтобы «Северный поток-2» не поставляет газ в Европу.

«Северный поток-2» не включен. По нему не течет газ сейчас и не потечет еще месяцы благодаря отчасти дипломатии США. Мы абсолютно ясно давали понять, что если Россия вторгнется на Украину, то тем или иным способом «Северный поток-2» вперед не двинется», - уверенно сказал советник американского президента.

Политик отметил, что газопровод является фактически мощным рычагом влияния. И в США хорошо осознают этот факт.

«Это рычаг влияния, который у нас сейчас есть. Мы намерены его использовать. (Президент России) Владимир Путин стоит перед выбором. Если он предпочтет двинуться на Украину, он не сможет получить выгоды (проекта)», - сказал Салливан.