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57 минут назад

Лукашенко пожаловался на Ельцина и Назарбаева, которые заставляли его выпивать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не переносит спиртные напитки. По словам главы государства, в его организме нет ферментов, необходимых для эффективного расщепления и нейтрализации этанола. Но иногда ему приходилось отходить от собственных правил и употреблять алкоголь. Об этом политика просили бывшие президенты России и Казахстана Борис Ельцин и Нурсултан Назарбаев.

Лукашенко пожаловался на заставлявших его выпивать Ельцина и Назарбаева
Фото: ReutersReuters

«Я человек непьющий, но с Ельциным иногда мне приходилось. (Он спрашивал: "Ты меня) уважаешь — не уважаешь?" Ну, "уважаешь"», — рассказал глава Белоруссии в шоу «Соловьёв Live».

С экс-президентом Казахстана Лукашенко также приходилось принимать алкоголь.

«Если Назарбаев садился и говорил: "Саша, по рюмашке" — и что я скажу, что не буду пить?» — пояснил он.

Президент Белоруссии и ранее заявлял , что не употребляет спиртное и может выпить лишь в двух случаях:

«Когда мы собираемся, президенты. Ты же не будешь там из себя строить непьющего, скажем так. Поэтому приходится иногда немножко выпить. И второй случай — если ты находишься в женском коллективе, тоже не будешь святым казаться».

В интервью Владимиру Соловьёву Лукашенко рассказал, как относится к ситуации конфликта на украино-российской границе. Он заявил, что Белоруссия полностью на стороне России, и назвал президента Украины Владимира Зеленского «безголовым» политиком.

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