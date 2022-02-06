В США назвали сроки «вторжения» России на Украину

«Мы находимся в окне возможностей. Россия может предпринять военные действия против Украины в любой день, или же это случится через пару недель, или же Россия выберет дипломатический путь», — предположил Салливан.

Также отмечается, что в другом интервью — телеканалу NBC — советник американского лидера отметил, что «вторжение» может начаться уже в понедельник, 7 февраля. Салливан оговорился, что Кремль может отсрочить «вторжение» на несколько недель. Он также добавил, что Москва может не только аннексировать Донбасс, но и проводить кибератаки или даже начать полноценную войну.