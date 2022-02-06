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1 час назад

В США назвали сроки «вторжения» России на Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал сроки «вторжения» России на Украину. Как передает агентство Reuters, в эфире телеканала Fox News Салливан заявил, что это может произойти в любой день.

В США назвали сроки «вторжения» России на Украину
Фото: ReutersReuters

«Мы находимся в окне возможностей. Россия может предпринять военные действия против Украины в любой день, или же это случится через пару недель, или же Россия выберет дипломатический путь», — предположил Салливан.

Также отмечается, что в другом интервью — телеканалу NBC — советник американского лидера отметил, что «вторжение» может начаться уже в понедельник, 7 февраля. Салливан оговорился, что Кремль может отсрочить «вторжение» на несколько недель. Он также добавил, что Москва может не только аннексировать Донбасс, но и проводить кибератаки или даже начать полноценную войну.

Washington Post показала карту «вторжения» России на Украину

Тем временем Минобороны Украины оценило вероятность бомбежки Киева Россией. Как заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр, нет никакого смысла в захвате какой-либо территории с попутным уничтожением инфраструктуры.

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