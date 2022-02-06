Министр обороны Турции заразился COVID вслед за Эрдоганом

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.
«Результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. К счастью, я хорошо себя чувствую, и мы продолжаем нашу работу, принимая необходимые меры предосторожности», — сказал министр.
Отмечается, что Акар сопровождал президента Турции Реджепа Эрдогана во время его визита на Украину, где турецкий лидер встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ранее Эрдоган сообщил, что он и его жена сдали положительные тесты на омикрон-штамм.