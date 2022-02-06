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1 час назад

Вслед за Эрдоганом коронавирусом заразился глава Минобороны Турции

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.

Министр обороны Турции заразился COVID вслед за Эрдоганом
Фото: SputnikSputnik

«Результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. К счастью, я хорошо себя чувствую, и мы продолжаем нашу работу, принимая необходимые меры предосторожности», — сказал министр.

Отмечается, что Акар сопровождал президента Турции Реджепа Эрдогана во время его визита на Украину, где турецкий лидер встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Путин направил телеграмму заразившемуся COVID Эрдогану

Ранее Эрдоган сообщил, что он и его жена сдали положительные тесты на омикрон-штамм.

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