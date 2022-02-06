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19 минут назад

В США допустили, что Россия может «аннексировать Донбасс»

В правительстве США не исключают возможности «аннексии Донбасса» со стороны России, заявил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

В США допустили, что Россия может «аннексировать Донбасс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Действия России могут принимать разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс», — сказал он в интервью телеканалу NBC.

По словам Салливана, в Москве также могут прибегнуть к «гибридным действиям» — под ними он подразумевает кибератаки, политическую дестабилизацию и «полномасштабное вторжение».

В России ответили на угрозы Украины из-за выдачи паспортов жителям Донбасса

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о якобы планах России сфабриковать видео, которое станет предлогом для «вторжения» на Украину.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства или раскрыть какую-либо иную информацию о якобы создании Россией сфабрикованного видео об Украине, чтобы использовать это как предлог для «вторжения».

Позже посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.

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