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31 минуту назад

В США заявили о влиянии антироссийских санкций на Китай

Санкции США в отношении России могут затронуть экономику Китая. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании NBC, пишет ТАСС.

В США заявили о влиянии антироссийских санкций на Китай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Санкции, которые мы намерены ввести, окажут воздействие на Китай, потому что они нацелены на финансовую систему России, которая связана с китайской экономикой», — сообщил он и отметил, что у Пекина при этом будет выбор, действовать в соответствии с санкциями или нет.

По словам Салливана, если Китай решит не соблюдать санкции, за это будут «предусмотрены определенные штрафы».

«В целом, с нашей точки зрения, Пекин понесет часть цены за вторжение России на Украину. Они должны учитывать это в контактах с российскими властями на протяжении следующих пары недель», — заявил помощник американского президента.

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