В США заявили о влиянии антироссийских санкций на Китай

«Санкции, которые мы намерены ввести, окажут воздействие на Китай, потому что они нацелены на финансовую систему России, которая связана с китайской экономикой», — сообщил он и отметил, что у Пекина при этом будет выбор, действовать в соответствии с санкциями или нет.