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40 минут назад

В США вновь заявили о риске эскалации вокруг Украины

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил возможность эскалации и вторжения на Украину в любой момент.

В США вновь заявили о риске эскалации вокруг Украины
Фото: Anna Moneymaker/Getty ImagesAnna Moneymaker/Getty Images

В интервью телеканалу NBC он сообщил, что ситуация вокруг Украины находится в той точке, «когда что-то может случиться».

«Мы находимся в точке, когда что-то может случиться. Военная эскалация и вторжение на Украину могут произойти в любой момент», — заявил Салливан.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала спекуляции о «вторжении» России на Украину преступлением против планеты и демократии, которое совершается под эгидой западного мейнстрима. Она также допустила, что публикации западных СМИ могут быть «дымовой завесой» для возможных провокаций со стороны Запада.

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