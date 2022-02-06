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1 час назад

Лукашенко допустил ракетный удар по Украине и «не только»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал, что вполне допускает нанесение ракетного удара по Украине. При этом он добавил, что и «не только ракетного». Беседу белорусского главы и журналиста Владимира Соловьева частично показали в эфире канала «Россия -1».

Лукашенко допустил ракетный удар по Украине и «не только»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александр Лукашенко заметил, что в настоящее время в России и Белоруссии идут напряженные разговоры о ситуации вокруг Украины и возможности российско-украинской войны. По его мнению, к конфликту с Россией Киев подталкивают американцы.

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Поэтому, полагает президент Белоруссии, глава РФ Владимир Путин все делает правильно.

«Мы нарисовали «красные линии». Наступил на «красную линию» – получай!», - заявил Лукашенко.

Затем журналист задал вопрос о том, нанесет ли Белоруссия в качестве ответа удар ракетами по Украине. Лукашенко ответил утвердительно.

«Не только. Все, что только есть. Если ты начертил «красную линию», то ты ее начертил для чего? Чтобы ее никто не переступил»", - заявил белорусский лидер.

Ранее глава Белоруссии заявил, что Минск и Москва выступят совместно, единым фронтом, если Украина начнет войну против непризнанных Донецкой и Луганской республик.

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