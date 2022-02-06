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57 минут назад

Замминистра обороны Украины вступилась за Путина после "допроса" телеведущего на тему РФ

Ведущий телеканала «Украина 24» в прямом эфире устроил «допрос» замглавы Минобороны Украины Анне Маляр, когда разговор пошел о России.

Замминистра обороны Украины вступилась за Путина
Фото: annamaliarannamaliar

Заместитель министра обороны заявила, что считает угрозу «российского вторжения» возможной, но вместе с тем призвала не нагнетать обстановку в студии ради просмотров. Она также не стала соглашаться с частью абсурдных предположений журналиста о войне.

«Если вы переживаете за Киев или другие города-миллионники, <…> Никто на сегодня не пойдет, чтобы уничтожать таким апокалиптическим способом фактически европейскую столицу. Давайте не будем нагнетать», — попыталась успокоить ведущего Маляр.

Однако тот начал перебивать замминистра и на повышенных тонах задавать ей вопросы о российских ракетах и украинской ПВО.

В США назвали сроки «вторжения» России на Украину

Во время «допроса» Маляр вступилась за президента России Владимира Путина. Она, отвечая журналисту, заявила, что лидер РФ «очень хорошо просчитывает все свои шаги и прекрасно понимает, что он делает». Представитель военного ведомства также отметила, что российский политик «очень сильно взвешивает» собственные шаги.

Недавно глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит «сиюминутных» военных угроз со стороны России. По его словам, «рано или поздно» якобы вторжение на Украину может произойти, но «сиюминутный риск» отсутствует.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

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