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39 минут назад

Украинский министр предложил модернизировать «нормандский формат»

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о необходимости модернизировать «нормандский формат» и найти новое посредничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью министра итальянской газете la Repubblica.

Украинский министр предложил модернизировать «нормандский формат»
Фото: ТАССТАСС

По словам Резникова, формат был отличной площадкой, но его «главные герои» — бывшая канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд — ушли на пенсию, а Петр Порошенко перестал быть президентом Украины.

«Остался только [президент России Владимир] Путин. Нужно найти новое посредничество и модернизировать формат. Тогда платформа может быть и в Женеве, Берлине или Варшаве», — сказал он.

Резников не исключил, что платформа может быть и в Стамбуле. Он добавил, что Украина готова встретиться с российским представителем, если «кто-то это организует», однако сначала переговоры должны провести президенты, и только потом министры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ищет варианты решения конфликта в Донбассе не только в рамках «нормандского формата», но в том числе находится в поиске других вариантов переговоров с Россией на двустороннем и трехстороннем уровне.

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