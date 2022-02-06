Украинский министр предложил модернизировать «нормандский формат»

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о необходимости модернизировать «нормандский формат» и найти новое посредничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью министра итальянской газете la Repubblica.

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По словам Резникова, формат был отличной площадкой, но его «главные герои» — бывшая канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд — ушли на пенсию, а Петр Порошенко перестал быть президентом Украины.

«Остался только [президент России Владимир] Путин. Нужно найти новое посредничество и модернизировать формат. Тогда платформа может быть и в Женеве, Берлине или Варшаве», — сказал он.

Резников не исключил, что платформа может быть и в Стамбуле. Он добавил, что Украина готова встретиться с российским представителем, если «кто-то это организует», однако сначала переговоры должны провести президенты, и только потом министры.