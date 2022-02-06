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56 минут назад

Лукашенко допустил присоединение Украины к Союзному государству

Белорусский президент Александр Лукашенко допустил, что Украина может войти в состав Союзного государства через 15 лет. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live», которое показали в эфире телеканала «Россия 1».

Лукашенко допустил присоединение Украины к Союзному государству
Фото: Sergei Gapon/ReutersSergei Gapon/Reuters

Отмечается, что ведущий Владимир Соловьев задал вопрос о том, как страна могла бы оказаться в составе единой территории безопасности, экономики и перемещения граждан спустя 10-15 лет.

«Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — сказал Лукашенко.

В ноябре 2021 года лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали 28 программ интеграции, направленных на укрепление сотрудничества двух государств.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, реализация всех программ Союзного государства займет 2-3 года.

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