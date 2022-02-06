Гиена убежала от погнавшейся за ней львицы и попала на видео

Бурая гиена ускользнула от внезапно погнавшейся за ней игривой львицы и спаслась от хищницы на глазах у туристов. Животные попали на видео, которое опубликовано на странице Latest Sughtings в YouTube.
36-летний гид Джордан Дэвидсон, работающий на сафари в ЮАР, рассказал, что вместе с группой наблюдал за бегемотом, когда другой гид сообщил им, что поблизости молодая львица охотится на бурую гиену.
«Мы были в нескольких минутах езды оттуда, и сначала я подумал, что мы все пропустим. Но мы решили попытать удачу», — отметил он.