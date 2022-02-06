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15 минут назад

Гиена убежала от погнавшейся за ней львицы и попала на видео

Бурая гиена ускользнула от внезапно погнавшейся за ней игривой львицы и спаслась от хищницы на глазах у туристов. Животные попали на видео, которое опубликовано на странице Latest Sughtings в YouTube.

36-летний гид Джордан Дэвидсон, работающий на сафари в ЮАР, рассказал, что вместе с группой наблюдал за бегемотом, когда другой гид сообщил им, что поблизости молодая львица охотится на бурую гиену.

«Мы были в нескольких минутах езды оттуда, и сначала я подумал, что мы все пропустим. Но мы решили попытать удачу», — отметил он.

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