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1 час назад

Глава Чехии о « вторжении» РФ на Украину: «Россияне не сумасшедшие»

Чехия выступает против направления военных НАТО на Украину. Об этом в эфире CNN Prima news заявил президент страны Милош Земан.

«Украина не является частью НАТО, поэтому направление военнослужащих туда я считаю нецелесообразным», - сказал президент.

Зееман также заявил, что его не беспокоит пропагандируемая Западом «российская военная агрессия» против Украины.

Германия поставила точку в вопросе вооружения Украины

По его словам, «россияне не сумасшедшие», поэтому РФ не станет нападать на соседа.

«Они разумные люди. Если сравнить прибыль и убыток, то окажется, что они на этом проиграют, даже потеряют значительно», - сказал Земан.

По словам президента Земана, если военный конфликт и произойдет, он будет сосредоточен в Донбассе, где люди, не желающие подчиняться националистическому украинскому правительству в Киеве, провозгласили две республики – ДНР и ЛНР.

На прошлой неделе коалиционное правительство чешского премьера Петра Фиалы решило безвозмездно отправить Украине 4006 артиллерийских снарядов стоимостью примерно 37 миллионов чешских крон.

«Мы хотим препятствовать любой агрессии России», - заявил Фиала.

Ранее Германия и Израиль отказались вооружать Украину,

а посол России в США Анатолий Антонов назвал ошибочными и крайне опасными действия Вашингтона по милитаризации Украины.

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