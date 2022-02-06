Чехия выступает против направления военных НАТО на Украину. Об этом в эфире CNN Prima news заявил президент страны Милош Земан.

«Украина не является частью НАТО, поэтому направление военнослужащих туда я считаю нецелесообразным», - сказал президент.

Зееман также заявил, что его не беспокоит пропагандируемая Западом «российская военная агрессия» против Украины.

По его словам, «россияне не сумасшедшие», поэтому РФ не станет нападать на соседа.

«Они разумные люди. Если сравнить прибыль и убыток, то окажется, что они на этом проиграют, даже потеряют значительно», - сказал Земан.

По словам президента Земана, если военный конфликт и произойдет, он будет сосредоточен в Донбассе, где люди, не желающие подчиняться националистическому украинскому правительству в Киеве, провозгласили две республики – ДНР и ЛНР.

На прошлой неделе коалиционное правительство чешского премьера Петра Фиалы решило безвозмездно отправить Украине 4006 артиллерийских снарядов стоимостью примерно 37 миллионов чешских крон.

«Мы хотим препятствовать любой агрессии России», - заявил Фиала.

Ранее Германия и Израиль отказались вооружать Украину,