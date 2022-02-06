Си Цзиньпин не захотел жать руку Путину

«Это, разумеется, все было оговорено и согласовано заранее. Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР», - объяснил Китаев.