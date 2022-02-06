Си Цзиньпин не захотел жать руку Путину

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин обошлись без рукопожатий при встрече по просьбе китайской стороны. Об этом рассказал руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, отсутствие традиционного рукопожатия российского президента и главы КНР во время встречи в Пекине было заранее оговорено. Этот вопрос согласовали протокольные службы государств по просьбе Китая.
«Это, разумеется, все было оговорено и согласовано заранее. Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР», - объяснил Китаев.
Китаев отметил, что традиция рукопожатия была нарушена исключительно из-за антиковидных мер. В этом жесте нет какой-либо политики.
«Это попытка избежать каких-то опасностей, осложнений из-за коронавируса», - сказал дипломат.
Он добавил также, что такая практика все чаще применяется во время встреч глав государств. Протокольной службе приходится выкручиваться из щекотливых положений.
«Когда приезжала госпожа [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель к нам в гости в августе прошлого года, просьба от ее протокола поступила тоже: не жать ей руки. Мы вышли из ситуации, преподнеся ей букет цветов»", - пояснил Китаев.
Отметим, что президент Турции Реджеп Эрдоган заразился омикроном после встречи в Киеве с главой Украины Владимиром Зеленским.