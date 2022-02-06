В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
13 минут назад

Французы обвинили Макрона в плохих отношениях с Россией

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о предстоящей встрече Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в Москве, многие пользователи осудили французского лидера за плохие отношения с Россией.

«Перед переговорами с Путиным Макрон отправился получать указания от НАТО, поэтому ему нельзя доверять», – считает DidierLAGARDE, сообщает РИА «Новости».

«У него было пять лет, чтобы наладить отношения с Россией, однако теперь уже поздно», – отметил Xophe.

Другие комментаторы сошлись во мнении, что Париж не должен вмешиваться в украинский кризис.

«В этой ситуации должны разбираться США/НАТО и Россия. Точка. От остальных толку ноль», – убежден PLR-Ethic.

«Франция и большая часть Европы входят в НАТО. Не пойму, что вас не устраивает?» – ответил ему azincourt.

«Макрону приходится играть по-крупному на мировой арене из-за ужасной внутриполитической ситуации», – добавил bosport75.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон намерен 7 февраля посетить Россию.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители