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35 минут назад

СМИ: США готовятся к кризису с беженцами из-за эскалации на Украине

США работают над тем, чтобы подготовиться к «значительному» кризису с беженцами на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с данными планами (one person familiar with the planning).

СМИ: США готовятся к кризису с беженцами из-за эскалации на Украине
Фото: ReutersReuters

«Соединенные Штаты работают, готовясь к значительному кризису беженцев и мигрантов. Европейские союзники также обсуждают размещение и мигрантские потоки, исходя из предположения, что украинские граждане начнут бегство в другие части Европы», - заявил аноним.

Fox News также пишет со ссылкой на «несколько источников в Конгрессе», что председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил конгрессменам, что «Киев может пасть в течение 72 часов, если произойдет полномасштабное российское вторжение в Украину»

При этом украинская армия потеряет 15 тысяч бойцов, а российская - 4 тысячи.

Несколько законодателей якобы выразили обеспокоенность тем, что администрация Байдена не реагирует и не предоставляет Украине «значительную военной помощь. В администрации президента в ответ заявили, что поставки оружия могут стать причиной для «вторжения».

С октября прошлого года американская пресса, ссылаясь на анонимные источники», муссирует тему будущего «вторжения» России на Украину».

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что никого «вторжения» на Украину не планируется, а против страны развязана информационная война.

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