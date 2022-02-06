WP сообщила о завершении подготовки России к «вторжению» на Украину

Россия «почти готова» напасть на Украину, для этого стянуты к границам «около 70% сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения». Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на «многочисленные источники».

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Источники издания в разведке США рассказали, что «для возможного нападения Россией подготовлено 83 батальонные тактические группы численностью около 750 военнослужащих в каждой». При том, что только две недели назад таких групп было порядка 60.

The Washington Post также утверждает, что на границу якобы постоянно продолжают прибывать разнообразные «силы, в том числе подразделения по наведению мостов, продолжают прибывать на границу».

По данным издания, прибыли далеко не все войска. Большое количество «батальонных тактических групп находятся в пути, лишь немногие из них в отдаленных районах, таких как Арктика, остаются на своих базах».

Газета напоминает, что у РФ «есть от 20 до 30 боевых кораблей в Черном море, и она может начать десантные атаки вдоль побережья».

В заключение журналисты отметили, что, по оценкам военных аналитиков, российским войскам для захвата Киева «понадобится два дня». Однако такой сценарий приведет к ужасающим последствиям, в частности, к гуманитарному кризису и «гибели до 50 тыс. мирных жителей».