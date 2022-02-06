«Это измена»: Зеленского обвинили в предательстве Украины

Политолог Александр Лазарев заявил, что решение Украины закупать газ у Венгрии, которая в свою очередь импортирует его из России, нецелесообразно. Об этом пишут РИА Новости.

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По его словам, экономический кризис на Украине начался как раз после перехода к закупкам газа у западных стран и по европейским ценам.

Лазарев пояснил, что реверс российского газа из Венгрии на Украину будет осуществляться впервые в истории. Топливо попадает туда через «Турецкий поток». Средняя цена на газ по палате в Европе — это 350 долларов. Лазарев подчеркнул, что Украина закупает газ по цене в 1440 долларов.

Политолог напрямую обратился к украинским властям и непосредственно к президенту страны Владимиру Зеленскому с вопросом, считают ли они этот подход «патриотичным». По его словам, в закупке российского газа напрямую у России нет никакой «государственной измены» или «подрыва национальных интересов». Антонов отметил, что Украина платит и РФ и партнерам, покупая у России этот же газ через партнеров по реверсу.

«Мы самая богатое государство в мире? Мы можем позволить себе быть кормилицей Европы, оплачивать им покупку российского газа?» — раскритиковал подобное решение политолог.