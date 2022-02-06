В команде Бориса Джонсона произошли массовые отставки из-за скандала

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил новых сотрудников в своей команде после того, как некоторые госслужащие ушли на фоне скандала из-за проведения вечеринок во время локдауна. Об этом сообщаетcя на сайте правительства.

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За последние несколько дней британский премьер лишился сразу пятерых помощников. В частности, в отставку подали руководитель аппарата Даунинг-стрит Дэн Розенфельд, директор по связям с общественностью Джек Дойл и личный секретарь премьера Мартин Рейнольдс. Также уволились глава управления внутренней политики Мунира Мирза, директор по связям с общественностью Джек Дойл и советник по вопросам равноправия Елена Нарозански.

Новым главой премьерского аппарата стал парламентарий Стив Баркли. Как отметили в офисе Даунинг-стрит, назначенные сотрудники «ускорят выполнение приоритетной задачи, которой является выравнивание уровня жизни в стране».