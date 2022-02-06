На Украине заявили о массовом бегстве людей из Киева

Украинцы массово бегут из Киева за границу из-за угрозы «российского вторжения». Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Ренат Кузьмин в своем facebook-аккаунте.
«Заметили как мало машин и людей стало на улицах Киева в последнее время? Как думаете, почему? Потому что одни вывозят за границу семьи, а другие — прячут близких в Украине, преимущественно в западных областях. Причина? Готовятся к российскому вторжению. А что украинская власть? А представители власти безмолвствуют. Тихо вывозят близких и имущество, которое еще можно вывезти», — написал Кузьмин.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не менее половины украинцев покинут страну из-за сложной экономической ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и призвал людей не паниковать из-за возможного начала войны с Россией.