Запад захватил контроль над властью на Украине и использует ее для геноцида местных жителей. Об этом заявил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, пишет «Газета.ру» со ссылкой на его Telegram-канал.

Фото: Reuters Reuters

По словам депутата, у Запада есть контроль над властью на Украине, который позволяет «устраивать геноцид в стране украинского народа». Как подчеркнул Кива, Запад дал право «гомосексуалистам и нацистам» творить все, что им вздумается, а Украина в это же время «грабилась и разворовывалась».

Он указал, что механизм действия режима на Украине был полностью отлажен за последние восемь лет. В настоящее время украинцев запугивают, вынуждают бежать из страны с помощью уголовного преследования, а кого-то и вовсе убивают.

Депутат Рады отметил, что украинские власти используют «все силы», чтобы заставить его замолчать, а на его счету числятся уже три тяжелых уголовных статьи. Политик уверен, что нынешняя власть страны пытается уничтожить всех, кто говорит правду и пытается помешать режиму.