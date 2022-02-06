Депутат Рады: Запад захватил власть на Украине и устроил геноцид

Депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что Запад захватил контроль над властью на Украине и устроил геноцид местного народа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Запад, получив контроль над властью, устроил геноцид в стране украинского народа, дав возможность и безнаказанность нацистам и гомосексуалистам творить беспредел, а в это время грабилась и разворовывалась страна", — написал Кива.

Он добавил, что за восемь лет механизм действия режима был отлажен, людей запугивают, заставляют бежать из страны посредством уголовного преследования, убивают.

Депутат подчеркнул, что власть Украины "всеми силами" пытается заставить его замолчать, а на счету депутата три тяжелых уголовных статьи. Всех, кто говорит правду, власти уничтожают, заявил политик.

Ранее Кива заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться на то, чтобы при помощи Запада устроить провокацию в Донбассе, которая может привести к масштабной войне на территории страны.