Во Франции предложили замену Евросоюзу

Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае своего избрания главой государства она намерена предложить заменить Европейский союз на Европейский альянс наций. Об этом пишут РИА Новости.

По ее словам, Франция должна стать страной, «сильный и независимый голос» которой будет услышан. Она подчеркнула, что сейчас это особенно актуально, так как «мир придумывает новые холодные войны».

«В Европе мы реформируем Европейский союз, чтобы заменить его Европейским альянсом наций», — сообщила Ле Пен, выступая в Реймсе перед своими избирателями.

Она уточнила, что основой для функционирования альянса послужит «суверенитет народов».

В апреле 2022 года во Франции пройдут выборы президента страны. Кроме Марин Ле Пен на высший государственный пост претендуют глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, крайне правый лидер партии «Отвоевание» Эрик Земмур, мэр Парижа Анн Идальго, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель и ряд других политиков. Действующий президент страны Эммануэль Макрон официально пока не объявил о своем участии в предвыборной гонке.