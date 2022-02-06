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14 минут назад

Американцы обругали сенатора за критику Путина

Американцы возмутились реакцией сенатора Марши Блэкбёрн на визит президента России Владимира Путина в Пекин. Политик написала на своей странице в Twitter, что российский лидер объединяется с президентом КНР Си Цзиньпином, «чтобы разрушить американскую свободу». Пользователи Сети в США отметили, что её слова являются примером «неадекватности». Своё возмущение жители Штатов выразили в комментариях к записи сенатора.

Американцы отреагировали на критику сенатора в адрес Путина
Фото: kremlin.rukremlin.ru

Марша, вы живое доказательство того, что нам необходима Всеобщая служба психиатрической помощи, — возмутился один из пользователей.

Журналистка из Лос-Анджелеса при этом обвинила политика в том, что американскую свободу и демократию разрушают такие люди, как она.

Вы уже пьяны, мэм? Вроде как рано ещё, — написал другой пользователь.

Многие также пошутили на тему того, что Путин, скорее всего «отлично проводит время в Пекине». Некоторые также напомнили сенатору, что в штате Теннесси, от которого она баллотировалась, до сих пор не решены множество внутренних проблем, и призвали политика обратить на них внимание.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва ожидает новые санкции от Вашингтона. Дипломат отметил, что в Соединённых Штатах Америки есть полный консенсус по поводу того, что ограничительные меры против РФ нужны. Вопрос лишь в их объёме и сроках.
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