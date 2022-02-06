Американцы отреагировали на критику сенатора в адрес Путина

Американцы возмутились реакцией сенатора Марши Блэкбёрн на визит президента России Владимира Путина в Пекин. Политик написала на своей странице в Twitter, что российский лидер объединяется с президентом КНР Си Цзиньпином, «чтобы разрушить американскую свободу». Пользователи Сети в США отметили, что её слова являются примером «неадекватности». Своё возмущение жители Штатов выразили в комментариях к записи сенатора.

Фото: kremlin.ru kremlin.ru

Марша, вы живое доказательство того, что нам необходима Всеобщая служба психиатрической помощи, — возмутился один из пользователей.

Журналистка из Лос-Анджелеса при этом обвинила политика в том, что американскую свободу и демократию разрушают такие люди, как она.

Вы уже пьяны, мэм? Вроде как рано ещё, — написал другой пользователь.

Многие также пошутили на тему того, что Путин, скорее всего «отлично проводит время в Пекине». Некоторые также напомнили сенатору, что в штате Теннесси, от которого она баллотировалась, до сих пор не решены множество внутренних проблем, и призвали политика обратить на них внимание.