Во Франции заговорили о выходе страны из НАТО

Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что страна покинет НАТО в случае её избрания президентом.

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Об этом она сказала в ходе встречи с избирателями в Реймсе.

По её словам, Франции нужно свободно защищать свои интересы и выйти из военных блоков.

«Поэтому мы выйдем из объединённого командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты», — цитирует её РИА Новости.

Выборы президента Франции запланированы на апрель 2022 года.

В июле 2021 года Ле Пен была переизбрана лидером «Национального объединения».