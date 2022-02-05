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11 минут назад

Марин Ле Пен заявила, что Франция покинет НАТО в случае её президентства

Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что страна покинет НАТО в случае её избрания президентом.

Во Франции заговорили о выходе страны из НАТО
Фото: ReutersReuters

Об этом она сказала в ходе встречи с избирателями в Реймсе.

По её словам, Франции нужно свободно защищать свои интересы и выйти из военных блоков.

«Поэтому мы выйдем из объединённого командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты», — цитирует её РИА Новости.

Выборы президента Франции запланированы на апрель 2022 года.

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В июле 2021 года Ле Пен была переизбрана лидером «Национального объединения».

Ранее кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что считает важным для страны быть другом России и не позволить США поссорить между собой Берлин, Париж и Москву.

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