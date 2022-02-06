Во Франции предложили замену Евросоюзу

Заменить Евросоюз на Европейский альянс наций намерена предложить кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае её избрания главой государства. Об этом она сообщила в субботу, 5 февраля, во время выступления в Реймсе перед своими избирателями.

В этом мире, который придумывает новые холодные войны, Франция должна сделать так, чтобы её сильный и независимый голос был услышан. <...> В Европе мы реформируем Европейский союз, чтобы заменить его Европейским альянсом наций, — заявила Ле Пен.

Она также добавила, что функционирование альянса будет основано «на суверенитете народов».

Выборы президента Франции пройдут в апреле 2022 года. Помимо Ле Пен, о желании баллотироваться на высший государственный пост заявили крайне правый лидер партии «Отвоевание» Эрик Земмур, глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго и ряд других политиков. Действующий президент страны Эммануэль Макрон официально об участии в предвыборной гонке пока не объявил.