В ООН прокомментировали фейковую новость Bloomberg о «вторжении» России на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», - заявил представитель генсека ООН Фархан Хак.

Агентство Bloomberg разместило на сайте фейковую информацию о начале «вторжения» России на Украину и предлагало читателям отслеживать ее онлайн. «Live: Russia invades Ukraine» («Прямой эфир: Россия вторгается на Украину»), – гласил заголовок.

Фейк удалили через полчаса, издание заявило, что ошиблось и «глубоко сожалеет».