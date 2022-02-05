В ООН прокомментировали фейковую новость Bloomberg о «вторжении» России на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», - заявил представитель генсека ООН Фархан Хак.
Агентство Bloomberg разместило на сайте фейковую информацию о начале «вторжения» России на Украину и предлагало читателям отслеживать ее онлайн. «Live: Russia invades Ukraine» («Прямой эфир: Россия вторгается на Украину»), – гласил заголовок.
Фейк удалили через полчаса, издание заявило, что ошиблось и «глубоко сожалеет».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что данный факт свидетельствует об опасности агрессивных заявлений США и его отдельных союзников. Они могут привести к непоправимым последствиям. Песков предложил заменить термин «фейк-ньюс» на «блумберг-ньюс».