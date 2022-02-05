Минздрав Турции уточнил состояние заразившегося омикроном Эрдогана

«В этот период, когда «омикрон» быстро распространялся при легких симптомах, тест на COVID-19 нашего президента и его супруги Эмине Эрдоган оказался положительным. Их состояние здоровья достаточно хорошее, не мешает их работе. Еще раз передаю им свои наилучшие пожелания», - рассказал Коджа.