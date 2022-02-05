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46 минут назад

Минздрав Турции уточнил состояние заразившегося омикроном Эрдогана

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в Twitter, что заразившиеся омикроном президент страны Реджеп Эрдоган и его жена Эмине чувствуют себя довольно-таки хорошо.

Минздрав Турции уточнил состояние заразившегося омикроном Эрдогана
Фото: ReutersReuters

«В этот период, когда «омикрон» быстро распространялся при легких симптомах, тест на COVID-19 нашего президента и его супруги Эмине Эрдоган оказался положительным. Их состояние здоровья достаточно хорошее, не мешает их работе. Еще раз передаю им свои наилучшие пожелания», - рассказал Коджа.

Ранее сообщалось, что глава Турции Эрдоган рассказал о состоянии здоровья в своем Telegram-канале.

«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, у нас есть легкая болезнь, которую мы узнали как разновидность Омикрона», - пояснил он.

Президент добавил, что, находясь на самоизоляции, он продолжает работать.

Отмечается также, что на этой неделе Эрдоган встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча двух лидеров прошла в Киеве.

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