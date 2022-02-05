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53 минуты назад

Студия Зеленского устроила скандал из-за немецкой афиши «русского шоу»

Немецкое агентство Eventim назвало украинскую студию «95 квартал» русским «камеди-шоу». Это вызвало крайне негативную реакцию у юмористов, которые пригрозили отменить гастроли в Германии.

Студия Зеленского устроила скандал из-за немецкой афиши «русского шоу»
Фото: Фото : официальный канал «Студия Квартал 95 Online» на YoutubeФото : официальный канал «Студия Квартал 95 Online» на Youtube

В Instagram украинской студии появился скриншот выпущенной агентством афиши грядущих выступлений в Германии, на которой «кварталовцы» представлены как российские артисты. В посте представители «95 квартала» отметили, что «были, есть и будут украинской студией». Никаких других вариантов презентации проектов студии, по их мнению, нет и быть не может.

Они потребовали от распространителей билетов исправить ошибку. И пригрозили немедленно отменить концерты, если это не будет сделано.

Напомним, что студия «95 квартал» - один из наиболее успешных проектов на Украине. Ее основателями являются нынешний президент Украины Владимир Зеленский и Сергей и Борис Шефиры.

Несмотря на заявления комедиантов, связь с Россией у студии все же есть. К примеру, летом 2021 года на канале СТС вышел сериал «100 000 минут вместе». Его автор - студия «Квартал 95».

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