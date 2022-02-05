В Пекине сотрудник службы безопасности сорвал прямой эфир и попал на видео

На запись попали кадры, на которых видно, как к работающему репортеру подходит мужчина с красной повязкой на руке. Он обхватывает сотрудника телеканала и толкает его прочь от камеры, вынуждая покинуть занимаемое место близ Национального стадиона, известного как «Птичье гнездо», где проходила церемония открытия игр.