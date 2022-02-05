В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
54 минуты назад

Лукашенко заявил о готовности уйти с поста президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов уйти с поста, если обстановка в стране нормализуется. Об этом сообщил в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву

Лукашенко заявил о готовности уйти с поста президента Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время беседы с белорусским лидером Соловьев поинтересовался «сколько лет руководителем Белоруссии будет Лукашенко?».

«Если будет тяжелая обстановка вокруг Белоруссии и еще важнее, если внутри, нас будут как в 20-м году рвать — всегда будет. Но если все будет спокойно — мы определимся», — ответил глава Белоруссии.

Лукашенко также заявил, что он возглавляет страну «не потому что хочет быть президентом», а потому что «повязан» обстоятельствами.

«Не дай бог тебе попасть в такую ситуацию. Когда ты зависишь от обстоятельств многих. Ты просто повязан. Своей страной, которую ты создавал своими руками и прочее и прочее. До детей», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что его президентство «это не служба, а служение».

Ранее Соловьев рассказал, в чем именно Лукашенко проявил себя как «жесткий человек».

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители