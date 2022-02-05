Лукашенко заявил о готовности уйти с поста президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов уйти с поста, если обстановка в стране нормализуется. Об этом сообщил в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву
Во время беседы с белорусским лидером Соловьев поинтересовался «сколько лет руководителем Белоруссии будет Лукашенко?».
«Если будет тяжелая обстановка вокруг Белоруссии и еще важнее, если внутри, нас будут как в 20-м году рвать — всегда будет. Но если все будет спокойно — мы определимся», — ответил глава Белоруссии.
Лукашенко также заявил, что он возглавляет страну «не потому что хочет быть президентом», а потому что «повязан» обстоятельствами.
«Не дай бог тебе попасть в такую ситуацию. Когда ты зависишь от обстоятельств многих. Ты просто повязан. Своей страной, которую ты создавал своими руками и прочее и прочее. До детей», — заявил Лукашенко.
Он добавил, что его президентство «это не служба, а служение».
Ранее Соловьев рассказал, в чем именно Лукашенко проявил себя как «жесткий человек».