Салют в честь начала зимних Олимпийских игр сняли на видео

Салют в честь начала зимних Олимпийских игр прогремел в небе над Пекином в пятницу. Местные жители наблюдали за световым шоу на стадионе "Птичье гнездо".
Салют ознаменовал начало зимней Олимпиады, хотя первые соревнования по некоторым дисциплинам уже прошли.
Зимние игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. После этого 4 марта начнется Паралимпиада, которая продлится до 13 марта.
Официальным талисманом зимних Олимпийских игр 2022 года стала панда Бин Дунь Дунь в ледяном костюме, которая воплощает концепцию гармонии человека и природы.