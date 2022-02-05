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54 минуты назад

Салют в честь начала зимних Олимпийских игр сняли на видео

Салют в честь начала зимних Олимпийских игр прогремел в небе над Пекином в пятницу. Местные жители наблюдали за световым шоу на стадионе "Птичье гнездо".

Салют ознаменовал начало зимней Олимпиады, хотя первые соревнования по некоторым дисциплинам уже прошли.

Зимние игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. После этого 4 марта начнется Паралимпиада, которая продлится до 13 марта.

Официальным талисманом зимних Олимпийских игр 2022 года стала панда Бин Дунь Дунь в ледяном костюме, которая воплощает концепцию гармонии человека и природы.

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