Берлин посоветовал Киеву «не путать своих и чужих»

В Бундестаге призвали украинских чиновников поумерить пыл и не требовать поставок оружия из ФРГ. Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью немецким СМИ заявила, что Киев не должен прибегать к «словесным выпадам» из-за того, что Берлин отказывается поставлять ему оружие.

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«Я прекрасно понимаю, что нервы представителей Украины на пределе, но мне непонятны постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес», – сказала она (цитата по ТАСС).

По ее словам, в последние годы Германия из чувства ответственности и дружбы оказала Украине большую помощь. С 2014 года немцы выделили Киеву 2 млрд евро на реализацию различных гражданских проектов.

«В пылу эмоциональной борьбы украинским представителям не стоит путать своих и чужих. Небольшая умеренность была бы уместна», - добавила Штрак-Циммерман.

ФРГ выступает против предоставления Киеву летального оружия. Об этом ранее говорили канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. По их словам, страна не будет поставлять Украине летальное оружие.