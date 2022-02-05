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42 минуты назад

Bild рассказала о «плане» России после «полного захвата Украины»

Немецкое издание Bild написало, что Россия разработала специальный план по включению Украины в состав союзного государства РФ и Белоруссии. Составители статьи ссылаются на анонимные источники. В посольстве России заявили, что материал является дезинформацией.

Bild рассказала о «плане» России после «полного захвата Украины»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российская армия после вторжения на Украину намерена уничтожить украинские войска в полевых условиях, а затем осадить крупные города и активизировать размещенные в них агентурные ячейки», - пишут авторы.

Установив контроль над крупными городами, власти России якобы создадут «народную раду» и «марионеточный режим». По мнению авторов, ФСБ сейчас готовит «пророссийские группы для развертывания на Украине». (По российским законам ФСБ не проводит операции за рубежом и работает исключительно в пределах страны – «Рамблер»).

Bild сообщает, что после «полного захвата Украины» будет проведен референдум о присоединении к России или союзному государству.

В посольстве России в ФРГ назвали данный материал «странной смесью спекуляций и слухов».

Ранее российские власти и дипломаты указывали, что с октября прошлого года в западных СМИ не прекращается поток фейков и дезинформации о «вторжении России на Украину». В Кремле отмечали, что речь идет об информационной войне против нашей страны.

Ранее в ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало заметку о начале «вторжения» России на Украину. Запись пробыла на сайте почти полчаса, затем ее удалили. Издание заявило, что ошиблось и «глубоко сожалеет».

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