Запад превратит Украину в радиоактивный камень на шее России

В последнее время в западных СМИ возможное «вторжение» России на Украину является темой номер один. Журналисты соревнуются в попытках предложить оригинальный сценарий нападения на «незалежную». Правда, все они однообразны и скучны. Но, кажется, на британском телеканале Sky News придумали нечто не только новое, но и интересное. Там уверены, что Россия вторгнется на Украину через… Чернобыль. На это обращает внимание издание «Аргументы и факты».

Фото: ТАСС ТАСС

«Если Россия решит вторгнуться в Украину и пойти кратчайшим путем в столицу, то это будет дорога через Чернобыльскую зону отчуждения, одно из самых радиоактивных мест в мире», —цитирует АиФ британского журналиста Доминика Вагхорна.

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По его словам, несмотря на снежную погоду, дорога из-под Чернобыля до Киева занимает около двух часов. Город находится недалеко от украинской столицы. И это делает его стратегически важным, потому что к северу от зоны отчуждения находится граница с союзником России Беларусью, добавляет он.

После этого зрителю демонстрируются апокалиптические виды выселенного города Припять.

«Это время, которое Путин намерен вернуть вновь», - утверждает британский репортер.

Журналисты Sky News явно решили создать комбо, продав аудитории сразу два кошмара в одной упаковке: Чернобыльскую аварию и «путинскую агрессию», считают в «Аргументах и фактах». Западный обыватель может нарисовать себе соответствующие картинки: злобные русские радиоактивные мутанты на светящихся от излучения танках и двухголовых медведях идут на Киев, заставляя несчастных обывателей в вышиванках в ужасе разбегаться. Учитывая реальный интерес западной аудитории к Чернобылю (достаточно посмотреть на успех одноименного сериала), возможно, что зрители там реально в это поверят…

— Всё «по Геббельсу» — чем больше ложь, тем больше в неё верят, — считает депутат Одесского областного совета VI созыва Алексей Албу.

— Задача британской пропаганды заключается в формировании негативного образа вокруг России, её демонизация. Поэтому тема Чернобыля выбрана не случайно, британским политтехнологам важно вызвать ассоциативный ряд: СССР=Россия=Зло=Чернобыль=Агрессия. Поэтому не стоит недооценивать противника и считать их пропаганду тупой и примитивной. Просто она в данном конкретном случае рассчитана на определенную целевую аудиторию. Что же касается погони за «хайпом», то она, безусловно, присутствует.

Я не склонен считать, что британские журналисты, прежде чем писать материалы на эту тему, не изучали её более детально. Безусловно, эта территория в глазах определённой части западного обывателя является неким подобием «края земли», некой страшной русской пустоши, о которой страшно думать. Но хочется напомнить этим «хайпожерам», что тысячи русских людей работали на этой территории, ликвидируя аварию и её последствия. Радиационное заражение не может стать преградой на пути российской армии, ведь специальные методы и средства индивидуальной защиты личного состава существуют ещё с советских времён. За последние сорок лет они модернизировались и если командирам поставлена задача работать в такой зоне, то она будет выполнена. Другой вопрос, существует ли такая необходимость? В этом я очень сомневаюсь.

«СП»: — В Чернобыле постоянно то леса горят, то на других блоках АЭС реакторы ломаются, когда туда загружают американское топливо вместо российского. Теперь вот еще американцы строят могильник для отработанного топлива, чтобы Украина не работала с Росатомом, который всегда отработанное топливо забирал и перерабатывал сам. По-вашему, украинские власти способны вообще иметь дело с мирным атомом? Не опасно ли оставлять у них в руках такую «игрушку»?

— В своё время мне пришлось поработать в структуре НЭК «Укрэнерго», которая среди прочих задач модерирует работу всех атомных электростанций. Проблема Украины не в недостатке квалифицированных кадров, а в политизации данной сферы. Ведь переход на топливо Westinghouse является больше политическим решением, нежели экономическим или основанном на необходимости модернизации процесса производства электроэнергии. То есть в случае отстранения от власти нынешней плеяды управленцев, Украина вполне в состоянии организовать нормальный процесс работы своих АЭС. Однако сегодня украинские политики своим вмешательством в работу таких сложных и опасных процессов несут угрозу стране и обществу. Целые макрорегионы находятся под угрозой.

«СП»: — А возможна ли намеренная провокация с атомным объектом?

— Не хотелось бы верить в подобный сценарий, потому что последствия от такого шага будут катастрофическими. Однако, исключать его тоже нельзя. Поэтому важно, чтобы сами сотрудники энергетической сферы осознали необходимость смены своего политического руководства и в критических ситуациях действовали по совести. В случае появления признаков проблемы, не боялись говорить о ней открыто, во всеуслышание. Тогда, возможно, подобного сценария удастся избежать.

— Наверное, это один из известных приёмов пропаганды – привязка какого-то происходящего сейчас процесса или явления к событиям историческим, к которым у публики есть чётко сформированное отношение, эмоциональное восприятие, — уверен политолог Александр Дудчак.

— В данном случае – попытка дешёвой манипуляции сознанием своей аудитории. Англосаксы в этом деле большие мастера.

«СП»: — Чернобыль находится недалеко от белорусской границы. Нет ли тут намека на то, что Россия должна напасть с территории Белоруссии?

— Наконец-то они прозрели, а то восемь лет всё рассказывали сказки, что на них нападают с востока, с Донбасса. Теперь уже про нападение говорят не в настоящем времени, а в будущем, оказывается, всё же Россия ещё не воюет. А только собирается. Непонятно, какие же дивизии громили в своих кабинетах Яценюк и Турчинов в 2014-15 годах? А потом Порошенко. Да и масштаб расширили – теперь и со стороны Белоруссии ждут чуда.

«СП»: — Тема «Чернобыля» очень популярна на Западе – недавно с успехом целый сериал сняли и показали. Западный обыватель охотно поверит в любую чушь, связанную с этой темой?

— Им не привыкать. Нет такой чуши, которую они бы постеснялись навязать своим гражданам.

«СП»: — Это вообще-то что-то новое и интересное на фоне однообразных и скучных сценариев «вторжения». Надолго им ещё хватит креатива? Или тут уже ничего более феерического не выдумать?

— Это говорит о том, что им действительно нужно, чем-то поддерживать интерес к теме. В конце концов, если они на провокацию на Донбассе руками ВСУ не решаться и дадут своим дрессированным псам команду «отбой!», то скажут, что благодаря исключительно их заслугам удалось остановить «агрессора».

«СП»: — А теперь серьезно. По-вашему, есть ли реальная опасность того, что на Украине осуществят провокацию с Чернобылем или иным атомным объектом, чтобы обвинить Россию?

— Они, конечно, сумасшедшие и беспринципные, но не самоубийцы. Ведь не все смогут сбежать, как американцы из Кабула. И нужны будут исполнители. Впрочем, эту провокацию могут организовать и те, кто прибыл в составе подразделений из стран НАТО. Они-то точно успеют сбежать и, что будет дальше с Украиной – им безразлично.

— Тема Чернобыля в западной прессе как-то совершенно неожиданно совпала с обнародованным в социальных сетях заявлением одной из необандеровских группировок о том, что её участниками якобы изготовлены «грязные бомбы», — отмечает историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

— Эти самодельные боеприпасы, как заявляют их создатели, способны вызвать заражение достаточно большой территории радиоактивными отходами.