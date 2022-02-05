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25 минут назад

В Бразилии выявлены первые случаи заражения новым подвидом "омикрона"

Три первых случая заражения новым подвидом "омикрон"-штамма коронавируса - BA.2 - выявлены в пятницу в Бразилии. Об этом сообщил минздрав страны.

В Бразилии выявлены случаи заражения новым подвидом "омикрона"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что два случая обнаружены в Сан-Паулу, еще один - в Рио-де-Жанейро. Как уточняет телекомпания CNN Brazil, в одном из подтвержденных случаев в Сан-Паулу BA.2 выявлен в образце биоматериала, взятого в декабре 2021 года, в Рио-де-Жанейро - в январе 2022 года. О состоянии заболевших ничего не сообщается, пишет ТАСС.

Напомним, мутацию ВА.2 в середине января обнаружила академическая лаборатория в Дании. Сообщалось, что подвид BA.2 значительно заразнее штамма BA.1. По поданным ВОЗ, ВА-2, он же "стелс-омикрон", уже обнаружен в 57 странах мира.

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