В Бразилии выявлены случаи заражения новым подвидом "омикрона"

Отмечается, что два случая обнаружены в Сан-Паулу, еще один - в Рио-де-Жанейро. Как уточняет телекомпания CNN Brazil, в одном из подтвержденных случаев в Сан-Паулу BA.2 выявлен в образце биоматериала, взятого в декабре 2021 года, в Рио-де-Жанейро - в январе 2022 года. О состоянии заболевших ничего не сообщается, пишет ТАСС.