В Германии раскрыли планы России на Украину

После "вторжения" на украинскую территорию Россия создаст "народную раду", объявит Верховную раду незаконной и присоединит Украину к Союзному государству. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на отчет внешней разведки.

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Издание утверждает, что Россия планирует ликвидировать украинскую армию в полевых условиях, а затем осадить крупные города и активизировать установленные в них агентурные ячейки, те в свою очередь должны создать пророссийское руководства.

После же российские власти якобы создадут "народную раду" из представителей, прошедших отбор спецслужб.

Установленное Москвой марионеточное правительство Украины, как утверждает Bild, объявит чрезвычайное положение и создаст систему лагерей для несогласных украинцев. Это "правительство" также должно "создать условия для проведения общенационального референдума о присоединении к России".

По данным газеты, "полномасштабное вторжение" может состояться в феврале этого года. С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит "крупномасштабное вторжение" на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее сообщалось, что Bloomberg по ошибке объявил о "вторжении" России на Украину, а затем удалил заголовок.