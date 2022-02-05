«Кощунство»: посол РФ про обвинения США о подготовке провокации

Российские власти не собираются ни на кого нападать, и настроены на добрососедские отношения с украинским народом, говорится в сообщении посольства РФ в США в Facebook со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла России в США Анатолия Антонова.

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По его словам, обвинения Запада — часть информационной войны, направленной против Кремля. Дипломат предположил, что их конечной целью может быть обеспечение алиби для операций украинской армии против Донбасса.

Антонов считает кощунством обвинения Вашингтона в адрес Москвы.

«Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой "российской агрессии". Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет», — отметил он.

Ранее США заявили, что Россия планирует снять фейковое видео с инсценированным нападением Украины на территорию страны — с «убитыми», разрушенными зданиями, украинским оружием.

Как считают в Вашингтоне, подобный ролик стал бы предлогом для Москвы начать боевые действия против Украины.