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56 минут назад

Антонов назвал цель заявлений Запада о подготовке «вторжения» на Украину

Российские власти не собираются ни на кого нападать, и настроены на добрососедские отношения с украинским народом, говорится в сообщении посольства РФ в США в Facebook со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла России в США Анатолия Антонова.

«Кощунство»: посол РФ про обвинения США о подготовке провокации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, обвинения Запада — часть информационной войны, направленной против Кремля. Дипломат предположил, что их конечной целью может быть обеспечение алиби для операций украинской армии против Донбасса.

Антонов считает кощунством обвинения Вашингтона в адрес Москвы.

«Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой "российской агрессии". Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет», — отметил он.

Ранее США заявили, что Россия планирует снять фейковое видео с инсценированным нападением Украины на территорию страны — с «убитыми», разрушенными зданиями, украинским оружием.

Как считают в Вашингтоне, подобный ролик стал бы предлогом для Москвы начать боевые действия против Украины.

Отмечается, что должностные лица не будут публиковать никаких прямых доказательств российского плана или того, как они узнали о нем, заявив, что это поставит под угрозу их источники и методы

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