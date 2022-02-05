МФЖ призвала Европу не использовать СМИ в качестве оружия

В Международной федерации журналистов (МФЖ) обратились к властям европейских стран и призвали их не использовать СМИ в качестве оружия в политическом кризисе между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление данной организации.
"Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов призывают власти стран Европы, где повышенная напряженность вокруг кризиса между Россией и Украиной привела к усилению ограничений и угроз в отношения СМИ, избегать использования СМИ в качестве оружия в этом кризисе. Право на неограниченный доступ к информации - это фундаментальное право", - сказано в заявлении.
В МФЖ добавили, что также просят власти европейских государств не использовать СМИ "как поле политического футбола". Новость дополняется.