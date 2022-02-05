В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
46 минут назад

МФЖ призвала Европу не использовать СМИ в качестве оружия

В Международной федерации журналистов (МФЖ) обратились к властям европейских стран и призвали их не использовать СМИ в качестве оружия в политическом кризисе между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление данной организации.

МФЖ призвала Европу не использовать СМИ в качестве оружия
Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look PressChristoph Soeder/dpa/Global Look Press

"Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов призывают власти стран Европы, где повышенная напряженность вокруг кризиса между Россией и Украиной привела к усилению ограничений и угроз в отношения СМИ, избегать использования СМИ в качестве оружия в этом кризисе. Право на неограниченный доступ к информации - это фундаментальное право", - сказано в заявлении.

В МФЖ добавили, что также просят власти европейских государств не использовать СМИ "как поле политического футбола". Новость дополняется.

div data-quiz-id="6c36b3c8-3529-44f6-9f8a-bd6c3e78a22f" data-quiz-widget="Universal" data-quiz-color="#315efb" data-quiz-theme="rambler-news" style="max-width: 500px;" >
Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители