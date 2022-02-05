В США прокомментировали возможное введение санкций против России

Ограничительные меры в отношении Москвы нужно вводить только в случае эскалации конфликта вокруг Украины, сообщила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в YouTube.
По ее словам, если ввести санкции на упреждение, это "причинит боль", но будет в меньшей мере сдерживающим от эскалации фактором.
"По нашему мнению, санкции, очень жесткий пакет санкций, которые мы собрали в США, в сочетании с санкциями, над которыми работает Европа, должны быть сдерживанием. А чтобы быть этим сдерживанием, нельзя их задействовать, пока Россия не прибегнет к действиям, которые мы пытаемся сдержать. Если мы их [санкции] применим раньше, мы причиним боль. Россия понесет потери, и это меньше будет сдерживать их от того, чтобы что-то сделать", - заявила Квин.
Она выразила надежду, что Россия "сделает просчеты, которые помогут ей понять, что агрессивные действия будут ошибкой".
Как пишет Bloomberg, за последние годы Россия смогла выстроить "финансовую крепость", благодаря которой страна сможет пережить новые западные санкции без особых потерь. Отмечается, что ограничительные меры, которые США и ЕС грозятся ввести в случае обострения ситуации на Украине, способны повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако не смогут привести к падению экономики, как в 2014 году.