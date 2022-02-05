В США прокомментировали возможное введение санкций против России

"По нашему мнению, санкции, очень жесткий пакет санкций, которые мы собрали в США, в сочетании с санкциями, над которыми работает Европа, должны быть сдерживанием. А чтобы быть этим сдерживанием, нельзя их задействовать, пока Россия не прибегнет к действиям, которые мы пытаемся сдержать. Если мы их [санкции] применим раньше, мы причиним боль. Россия понесет потери, и это меньше будет сдерживать их от того, чтобы что-то сделать", - заявила Квин.